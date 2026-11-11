Energy Focus hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Energy Focus hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0.08 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.030 USD je Aktie erzielt worden.

Energy Focus hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.8 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 478.31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0.8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch