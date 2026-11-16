Energy Environmental Services öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Energy Environmental Services hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0.01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0.010 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 1.0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 50.48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch