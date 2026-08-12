Energy Development gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Energy Development äusserte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.38 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.350 INR je Aktie erzielt worden.

Energy Development hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 63.4 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 38.41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 102.9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch