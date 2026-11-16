Energy Absolute: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Energy Absolute hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.06 THB gegenüber 0.040 THB im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7.73 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.24 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.51 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch