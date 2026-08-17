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17.08.2026 06:37:00
Energy Absolute vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Energy Absolute präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Energy Absolute vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.03 THB. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.100 THB je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Energy Absolute in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 21.70 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.44 Milliarden THB im Vergleich zu 3.11 Milliarden THB im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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