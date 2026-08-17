Energy Absolute präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Energy Absolute veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.03 THB. Im Vorjahresquartal hatten -0.100 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Energy Absolute im vergangenen Quartal 2.44 Milliarden THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 21.70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Energy Absolute 3.11 Milliarden THB umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch