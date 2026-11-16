Energy Absolute mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Energy Absolute hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.06 THB. Im Vorjahresviertel waren 0.040 THB je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3.24 Milliarden THB – eine Minderung von 7.73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3.51 Milliarden THB eingefahren.

Redaktion finanzen.ch