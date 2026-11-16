Energy Absolute legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Energy Absolute hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.06 THB präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.040 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 3.24 Milliarden THB, gegenüber 3.51 Milliarden THB im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7.73 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch