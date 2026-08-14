Energous hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Energous präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.53 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Energous ein EPS von -2.400 USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 218.56 Prozent auf 3.1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch