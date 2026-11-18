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18.11.2026 06:37:00
Energizer: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Energizer hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.99 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Energizer ein EPS von 0.500 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4.76 Prozent auf 793.2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Energizer 832.8 Millionen USD umgesetzt.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1.67 USD gegenüber 3.32 USD je Aktie im Vorjahr.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0.11 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 2.95 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 2.95 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.ch
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