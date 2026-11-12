Energisa SA vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Energisa SA hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.06 BRL. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.030 BRL je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 9.45 Milliarden BRL in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.18 Milliarden BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch