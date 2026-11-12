Energisa präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Energisa veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.06 BRL präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Energisa ein EPS von 0.030 BRL je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 9.45 Milliarden BRL – das entspricht einem Zuwachs von 2.96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.18 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch