06.02.2026 11:19:41

Energieversorger Ovo führt Verkaufsgespräche mit Engie und Eon - Zeitung

E.ON sp. ADRs
17.60 EUR 1.15%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Der britische Energieversorger Ovo führt einem Medienbericht zufolge Gespräche mit der französischen Engie und der deutschen Eon über seine Privatkundensparte. Wie die Financial Times (FT) unter Berufung auf namentlich nicht genannte Insider berichtet, hätten auch EDF sowie der britische Multiservice-Versorger Telecom Plus Interesse signalisiert. Ovo will laut Bericht eine Kapitalerhöhung durchführen, um gesetzliche Kapitalanforderungen zu erfüllen. Das Privatkundengeschäft des britischen Anbieters könnte laut dem Bericht mit mehr als 400 Millionen britischen Pfund (etwa 480 Millionen Euro) bewertet werden. Ovo, Engie und EDF lehnten laut Zeitung eine Stellungnahme ab; Eon reagierte nicht unmittelbar auf eine entsprechende Anfrage.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2026 05:20 ET (10:20 GMT)