Energiedienst-Aktie gibt ab: Carsharing-Tochter mit neuem Namen

So heisst das Gemeinschaftsunternehmen von Energiedienst mit der Stadtmobil Südbaden AG my-e-car künftig "naturenergie sharing". Zudem werde der Unternehmenssitz von Lörrach nach Freiburg verlegt.

An den Unternehmensanteilen ändere sich aber nichts, heisst es weiter in der Mitteilung vom Mittwoch. Entsprechend bleiben beide Firmen mit je 50 Prozent an naturenergie sharing beteiligt. Das Carsharing-Unternehmen, das rein batterie-elektrische Fahrzeuge und Ladesäulen mit 100 Prozent Ökostrom anbietet, wurde bereits 2014 gegründet. Derzeit stehen 176 Fahrzeuge an 84 Standorten zur Verfügung.

Energiedienst-Aktien geben an der SIX zeitweise um 1,50 Prozent nach auf 39,30 Schweizer Franken.

