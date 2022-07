Energiedienst-Aktie gewinnt: Deutlich höheres Halbjahresergebnis erwartet

Das liegt insbesondere an Bewertungseffekten bei der Personalvorsorge in Deutschland.

"Kapitalmarkteffekte und operativen Effekte" hätten zu einem Betriebsergebnis EBIT voraussichtlich deutlich über dem Vorjahresniveau geführt, hiess es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Konsolidiert werde der EBIT rund 82 Millionen Euro betragen nach 43 Millionen im ersten Semester 2021 - also fast doppelt so viel.

Die Steigerung resultiere im Wesentlichen aus der positiven Kapitalmarktentwicklung im ersten Halbjahr, die zu ergebniswirksamen Bewertungseffekten bei der Personalvorsorge in Deutschland geführt habe, hiess es. Energiedienst rapportiert nach Swiss GAAP FER. Daher würden die Effekte direkt im EBIT gebucht.

Als binationales Unternehmen hat Energiedienst in Laufenburg und in Rheinfelden viele Mitarbeiter, die täglich über die Grenze pendeln. Bereinigt um die Effekte werde der EBIT rund 34 Millionen Euro betragen nach einem solchen von 26 Millionen Euro im Vorjahr (+31%).

Das endgültige Ergebnis wird Energiedienst am 25. Juli publizieren.

die Aktie des Energieversorger steigt an der Schweizer Börse zeitweise um 3,59 Prozent auf 40,40 Franken.

ys/tv

Laufenburg (awp)