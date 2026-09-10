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Nach Sabotageserie 10.09.2026 11:16:00

Energie-Infrastruktur: RWE schlägt Alarm beim Netzschutz in Deutschland - Aktie stärker

Energie-Infrastruktur: RWE schlägt Alarm beim Netzschutz in Deutschland - Aktie stärker

RWE-Chef Markus Krebber fordert nach einer Serie von Sabotage-Angriffen auf das Stromnetz in mehreren Bundesländern einen besseren Schutz kritischer Infrastruktur.

"Wir müssen aus den Erfahrungen auch die Lehren ziehen, und zwar schnell", sagte Krebber beim Sommerfest des Energiekonzerns in Berlin. Die akute Bedrohungslage der Gesellschaft und der lebensnotwendigen kritischen Infrastruktur durch hybride Angriffe könne nicht mehr mit Regeln und bürokratischen Prozessen aus "Friedenszeiten" bewältigt werden.

"Mehr Geheimhaltung"

Krebber kritisierte Transparenzgesetze, die die kritische Infrastruktur öffentlich machten. "Eigentlich muss die Devise sein: Geheimhaltung statt Transparenz." Zudem dürften Unternehmen wie RWE zwar mit technischen Möglichkeiten wie Videosensorik ihr eigenes Betriebsgelände überwachen. "Die Angreifer bereiten sich aber ausserhalb der Betriebsgelände auf mögliche Angriffe vor." Man müsse die Möglichkeiten haben, Bedrohungslagen früher zu erkennen, sagte Krebber: "Wir müssen die kritische Infrastruktur auch im öffentlichen Raum mit allen technischen Möglichkeiten, die verfügbar sind, überwachen dürfen."

Der RWE-Chef sprach auch den heiklen Punkt einer "physischen Notwehr" an. Wenn eine Drohne im Anflug sei und man wisse, der Schaden werde gross sein, dann könne nicht die Lösung sein, 110 anzurufen. "Wir brauchen eine Debatte, wie wir in engerer Zusammenarbeit zwischen Sicherheitsbehörden, Öffentlichkeit und auch den Unternehmen den Schutz der kritischen Infrastruktur verbessern."

Stromleitungen im Visier

Nach der Serie von Sabotage-Angriffen auf das Stromnetz hatte die Polizei einen verdächtigen 48-Jährigen festgenommen. Die Ermittler glauben, dass er an mehreren Orten in Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Sachsen versucht hat, Stromleitungen in der Nähe von Kohlekraftwerken zu sabotieren - in einigen Fällen soll ihm das gelungen sein.

Unter kritischer Infrastruktur versteht man all jene Bereiche, deren Beeinträchtigung oder Ausfall zu Versorgungsengpässen, Störungen der öffentlichen Sicherheit und weiteren dramatischen Folgen führen kann. Dazu gehören beispielsweise Energie, Informationstechnik, Transport und Verkehr.

Die RWE-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise um 0,63 Prozent auf 60,64 Euro.

/hoe/DP/nas

BERLIN (awp international)

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