ENERGIE-BLOG/Neubaur fordert vom Bund Nachbesserungen bei Kraftwerksstrategie

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt dürfte sich am Mittwoch zunächst um die Nulllinie bewegen, während der deutsche Aktienmarkt zum Start leicht zulegen dürfte. An den wichtigsten asisatischen Handelsplätzen geht es zur Wochenmitte in verschiedene Richtungen. Die US-Börsen verbuchten am Dienstag leichte Gewinne.