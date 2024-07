ENERGIE-BLOG/Namibia-Umweltverband will Stopp des deutschen Wasserstoffprojekts

Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu Energiethemen, -versorgung und -sicherheit in Deutschland:

Namibia-Umweltverband fordert Stopp des deutschen Wasserstoff-Milliardenprojekts

Namibias Umwelt-Dachverband NCE fordert den sofortigen Stopp des von der Bundesregierung flankierten Wasserstoff-Projekts "Hyphen" an der Südküste des Landes. Das sogenannte "Sperrgebiet" sei der "völlig falsche Standort", sagte NCE-Chef Chris Brown zu Bild. "Es drohen schwere Schäden für die Artenvielfalt", so der Umweltaktivist. Die Gegend war von Namibias Regierung zum "Tsau-Khaeb-(Sperrgebiet)-Nationalpark" erhoben worden, später erhielt die deutsche Firma Enertrag den Zuschlag, eine deutsche Wasserstoffproduktion in einem Teil des Parks aufzurichten. Brown erhebt schwere Vorwürfe gegen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), der Wasserstoff-Kooperationsvereinbarungen mit der einstigen deutschen Kolonie geschlossen hatte. "Das Projekt hätte nie im Sperrgebiet begonnen werden dürfen. Es muss gestoppt werden." Er glaube nicht, dass die Grünen die Folgen ihrer Politik erkennen. Das Bundeswirtschaftsministerium wies die Kritik auf Bild-Anfrage zurück. Der Standort sei "ausschliesslich von der namibischen Regierung ausgewählt worden, weil er im internationalen Vergleich herausragende Wind- und Sonnenverhältnisse" habe. Namibia wolle "diesen Vorteil nutzen, um das Land aus der Armut zu befreien". Begrenzte wirtschaftliche Aktivitäten in dem Areal seien nach namibischem Recht zulässig.

Verband: Biogas-Lkw sorgen für erhebliche Treibhausgaseinsparungen

Der Anteil von verflüssigtem Biomethan am LNG-Absatz an den deutschen Tankstellen ist in den vergangenen zweieinhalb Jahren stark gestiegen. Während der Anteil im Jahr 2022 noch bei maximal 1 Prozent lag, liegt er seit Beginn des aktuellen Jahres in jedem Monat konstant über 50 Prozent, wie der Branchenverband Zukunft Gas erklärte. Im Juni waren es sogar mehr als 70 Prozent. "Die wachsende Beliebtheit von verflüssigtem Gas im Schwerlastverkehr sorgt für grosse Treibhausgaseinsparungen im Verkehrssektor", so der Verband. Aktuell werden mehr als 30.000 Tonnen LNG pro Quartal an den deutschen Tankstellen vertankt. Auch dank des rasant ansteigenden Anteiles von Bio-LNG an dieser Menge wird im Verkehrssektor deutlich weniger CO2 ausgestossen als beim Betrieb mit Diesel-Lkw. Im ersten Halbjahr dieses Jahres gelangten so fast 140.000 t CO2eq weniger in die Atmosphäre, so der Verband.

July 25, 2024