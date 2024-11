ENERGIE-BLOG/DIW: Gebäude-Investitionen preisbereinigt weiter rückläufig

Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu Energiethemen, -versorgung und -sicherheit in Deutschland:

DIW: Gebäude-Investitionen preisbereinigt weiter rückläufig

Die Investitionen in die energetische Gebäudesanierung sind nach einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) weiter rückläufig. Zwar hätten Immobilieneigentümer und Mieter 2023 insgesamt 72 Milliarden Euro für Dämmung, neue Fenster und Türen, einen Heizungstausch oder andere Massnahmen ausgegeben, 12 Milliarden mehr als zwei Jahre zuvor. Berücksichtige man jedoch den starken Anstieg der Baupreise, seien die Investitionen um 6 Prozent zurückgegangen. Nach Einschätzung der Studienautoren Martin Gornig und Katrin Klarhöfer rückt das Erreichen der Klimaziele in immer weitere Ferne, was den Beitrag des Gebäudesektors betrifft. "Bei Gebäuden liesse sich jede Menge CO2 einsparen, aber man muss diese Chance auch ergreifen", so Gornig. Um die Trendwende zu mehr realen Investitionen zu schaffen, brauche es mehr Investitionsanreize und bessere Förderbedingungen. Dazu zähle auch eine nochmalige Anhebung der Fördergelder.

