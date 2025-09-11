Energean Oil & Gas Aktie 40767707 / GB00BG12Y042
11.09.2025 08:28:37
Energean H1 Pretax Profit Declines
(RTTNews) - Energean reported first half profit before tax of $130.75 million compared to $224.49 million, prior year. Revenue declined to $482.63 million from $602.18 million. Revenue from gas sales declined to $345.72 million from $388.46 million.
Sales gas for six months ended 30 June 2025 totaled approximately 2.3 billion cubic metres compared to approximately 2.5 bcm, a year ago. Sales from hydrocarbon liquids totaled approximately 2,057 kilo barrel compared to approximately 2,686 kbbl, previous year.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
