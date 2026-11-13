ENEOS präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ENEOS stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.47 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.400 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.13 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10.38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.14 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch