Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’761 -0.3%  SPI 17’545 -0.5%  Dow 47’655 -1.2%  DAX 24’042 -1.4%  Euro 1 -0.3%  EStoxx50 5’743 -0.8%  Gold 4’159 -0.9%  Bitcoin 78’271.7196 -3.4%  Dollar 0.8 -0.7%  Öl 63.0 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204NVIDIA994529Novartis1200526Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Luzerner Kantonalbank125293061
Top News
Enel wird optimistischer: Höherer Gewinnausblick
Aktien im Blick: Baidu holt auf - Apollo Go erreicht Niveau von Alphabets Waymo beim autonomen Fahren
Allianz-Aktie steigt: Ausblick nach oben angepasst
Pfizer gewinnt Metsera-Kampf: Anleger reagieren gelassen - Aktie kaum bewegt
Digitaler Euro ab 2029? EZB macht den Weg frei für europäische Digitalwährung
Suche...

Enel Aktie 1250633 / IT0003128367

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.11.2025 20:03:36

Enel wird beim Gewinn etwas zuversichtlicher

Enel
8.27 CHF 0.16%
Kaufen Verkaufen

ROM (awp international) - Der italienische Energieversorger Enel wird nach soliden neun Monaten optimistischer für das Gesamtjahr. Der Gewinn dürfte unter dem Strich leicht über der bisherigen Prognosespanne von 6,7 bis 6,9 Milliarden Euro liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss mit. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll weiter bei 22,9 bis 23,1 Milliarden Euro liegen.

In den ersten neun Monaten legte der Gewinn unter dem Strich um 4,5 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro zu. Dies war in etwa so von Experten erwartet worden. Der Umsatz stieg vor allem dank besserer Preise im Grosshandel um 3,6 Prozent auf knapp 60 Milliarden Euro./he/tih