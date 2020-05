Enel stockt bei Enel Americas auf 62,3 Prozent auf

Von Olivia Bugault

MAILAND (Dow Jones)--Der italienische Versorger Enel hat den Anteil an seiner chilenischen Tochter Enel Americas auf 62,3 Prozent aufgestockt. Die Enel SpA erwarb nach eigenen Angaben für rund 701 Millionen US-Dollar 5 Prozent des Aktienkapitals von Enel Americas. Im Rahmen seiner Strategie, Minderheitsaktionäre bei seinen südamerikanischen Gesellschaften herauszukaufen, will der Energiekonzern seinen Anteil an Enel Americas noch weiter erhöhen.

May 28, 2020