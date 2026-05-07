Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
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07.05.2026 18:36:36
Enel steigert operativen Gewinn überraschend deutlich
ROM (awp international) - Der italienische Energieversorger Enel hat zum Jahresstart operativ deutlich zugelegt und die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Im ersten Quartal stieg der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 3,6 Prozent auf 6,0 Milliarden Euro, wie der Konzern am Donnerstag in Rom mitteilte.
Analysten hatten im Schnitt etwas weniger erwartet. Unter dem Strich kletterte der bereinigte Gewinn um 3,9 Prozent auf 1,94 Milliarden Euro. Auch hier schnitt Enel etwas besser ab als von Experten erwartet. Der Umsatz ging unterdessen um 6,7 Prozent auf 20,6 Milliarden Euro zurück./jha/he
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