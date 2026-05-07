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07.05.2026 18:36:36

Enel steigert operativen Gewinn überraschend deutlich

Enel
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ROM (awp international) - Der italienische Energieversorger Enel hat zum Jahresstart operativ deutlich zugelegt und die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Im ersten Quartal stieg der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 3,6 Prozent auf 6,0 Milliarden Euro, wie der Konzern am Donnerstag in Rom mitteilte.

Analysten hatten im Schnitt etwas weniger erwartet. Unter dem Strich kletterte der bereinigte Gewinn um 3,9 Prozent auf 1,94 Milliarden Euro. Auch hier schnitt Enel etwas besser ab als von Experten erwartet. Der Umsatz ging unterdessen um 6,7 Prozent auf 20,6 Milliarden Euro zurück./jha/he

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05.05.26 Enel Underperform RBC Capital Markets
14.04.26 Enel Hold Deutsche Bank AG
09.04.26 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.04.26 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
01.04.26 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’778.12 19.53 SNQBTU
Short 14’048.97 13.91 S8GBGU
Short 14’583.48 8.91 SWXBPU
SMI-Kurs: 13’135.43 07.05.2026 17:30:09
Long 12’678.24 19.53 SGHBWU
Long 12’405.17 13.91 BSUYSU
Long 11’867.91 8.95 SKTB3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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