Enel Russia PJSC präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Enel Russia PJSC liess sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Enel Russia PJSC die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Enel Russia PJSC hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.03 RUB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.020 RUB je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Enel Russia PJSC 28.46 Milliarden RUB umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 41.98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20.04 Milliarden RUB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch