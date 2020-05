Enel-Quartalsgewinn bleibt stabil

Der Energiekonzern Enel hat im ersten Quartal seinen Nettogewinn weitgehend stabil gehalten und bekräftigt seine Mittelfristziele.

Die in Rom ansässige Enel wies einen Nettogewinn von 1,25 Milliarden Euro aus, nachdem es im Vorjahresquartal 1,26 Milliarden Euro waren. Auf bereinigter Basis stieg der Nettogewinn gegenüber dem Vorjahr um 10,5 Prozent auf 1,28 Milliarden Euro. Das EBITDA belief sich auf 4,71 Milliarden Euro, bereinigt um Einmaleffekte waren es 4,74 Milliarden Euro. Der Umsatz sank um 12,2 Prozent auf 19,99 Milliarden Euro von 22,76 Milliarden Euro im Vorjahr.

Der Umsatzrückgang war teilweise auf geringere Stromverkaufsmengen in Italien und Spanien, geringere Handelsaktivitäten und negative Wechselkurseffekte zurückzuführen. Enel wies für den Berichtszeitraum eine Nettoverschuldung von 47,10 Milliarden Euro aus, was einem investitionsbedingten Anstieg um 4,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Unternehmen gab an, dass die Coronavirus-Pandemie nur begrenzte Auswirkungen auf das Geschäft im ersten Quartal des Jahres hatte und bekräftigte seine Ziele für den Zeitraum 2020 bis 2022.

FRANKFURT (Dow Jones)