Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
05.02.2026 18:36:36
Enel legt bei Umsatz und Gewinn zu
ROM (awp international) - Der italienische Energieversorger Enel hat im abgelaufenen Jahr Umsatz und Gewinn gesteigert. Der Erlös legte um knapp zwei Prozent auf 80,4 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um 2,2 Prozent auf 22,9 Milliarden Euro. Experten hatten in etwa mit dieser Entwicklung gerechnet.
Im Heimatland seien die Margen unter anderem wegen sinkender Preise für Endkunden gefallen, hiess es weiter. Dies sei durch die positive Entwicklung ausserhalb Italiens mehr als kompensiert worden./he/jha
Nachrichten zu Enel S.p.A.
|
18:36
|Enel legt bei Umsatz und Gewinn zu (AWP)
|
15:58
|Schwache Performance in Europa: Das macht der STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
|
12:26
|STOXX-Handel STOXX 50 präsentiert sich schwächer (finanzen.ch)
|
31.01.26
|Enel-Aktie: Was Analysten von Enel erwarten (finanzen.net)
|
29.01.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
28.01.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
27.01.26
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in Grün (finanzen.ch)