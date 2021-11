Enel investiert verstärkt in erneuerbare Energien

Von Joshua Kirby

ROM (Dow Jones)--Der italienische Energiekonzern Enel will in den kommenden Jahren verstärkt in erneuerbare Energien und Infrastruktur investieren und die Klimaneutralität früher als bisher angestrebt erreichen. Anlässlich seines Kapitalmarkttages erklärte die Enel SpA, die Direktinvestitionen bis 2030 auf 170 Milliarden Euro aufzustocken. Das sind 6 Prozent mehr als bisher geplant. Weitere 40 Milliarden Euro sollen über Dritte investiert werden.

Alleine in erneuerbare Energien will das Unternehmen den weiteren Angaben zufolge rund 70 Milliarden Euro stecken. Das sind 10 Milliarden Euro mehr als bisher in Aussicht gestellt. Bis 2024 sollen etwa 45 Milliarden Euro der Gesamtsumme investiert werden.

In den Jahren bis 2030 plant Enel mit einem durchschnittlichen Wachstum des EBITDA von 5 bis 6 Prozent. Das EBITDA soll dann 2024 bis zu 21,6 Milliarden nach geschätzten 19,3 Milliarden Euro dieses Jahr erreichen. Beim Nettoergebnis rechnet das Unternehmen laut Mitteilung mit einem Zuwachs von etwa 6 bis 7 Prozent jährlich.

Die Klimaneutralität will Enel schon 2040 und damit zehn Jahre früher als bisher geplant erreichen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 24, 2021 02:57 ET (07:57 GMT)