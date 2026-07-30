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30.07.2026 22:07:20

Enel H1 Profit Rises

(RTTNews) - Enel S.p.A. (ENEL.MI, ENL.DE) on Thursday reported an increase in profit for the first half of 2026, driven largely by strong performance in Spain and Latin America, which more than offset lower margins in Italy. The utility expects full-year earnings per share to be at the upper end of its guidance range.

First-half group net income increased 9.2% to 3.74 billion euros from 3.43 billion euros a year earlier. Group net ordinary income rose 2.8% to 3.93 billion euros, while ordinary earnings per share increased to 0.40 euros from 0.38 euros.

Revenue edged up 0.3% to 40.92 billion euros from 40.82 billion euros a year earlier. Ordinary EBITDA increased 3.2% to 11.84 billion euros, while EBIT rose 7.2% to 7.72 billion euros.

For full-year 2026, Enel reaffirmed guidance for ordinary EBITDA of 23.1 billion euros to 23.6 billion euros and group net ordinary income of 7.1 billion euros to 7.3 billion euros. The company expects ordinary earnings per share of around 0.74 euros, at the upper end of its guidance range.

In eigener Sache

Trading Signals: Apple: Rallye auf dem Prüfstand

Heute Abend legt der iPhone-Hersteller Zahlen vor. Angesichts der Rallye der vergangenen Monate, einer üppigen Bewertung und dem strapazierten Chartbild könnte es für Apple schwer werden, den Impuls für neue Höchststände zu liefern.

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KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? mit François Bloch
KLA, Sandoz und Legrand stehen in dieser Folge des BX Morningcall im Fokus. François Bloch und Olivia Hähnel vergleichen drei Aktien aus Halbleiter, Pharma/Biosimilars und elektrischer Infrastruktur. Im Fokus stehen Umsatz, EBIT, EBIT-Marge, Dividende, Buchwert, Performance und die Frage, welche Risiken Anlegerinnen und Anleger im aktuellen Marktumfeld beachten können.

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Sandou
✅ Legrand

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’983.75 19.84 S6HB9U
Short 15’297.53 13.86 S8UB1U
Short 15’905.94 8.73 SQRBDU
SMI-Kurs: 14’392.49 30.07.2026 17:30:47
Long 13’781.96 19.19 SABE5U
Long 13’475.02 13.67 S1B6WU
Long 12’898.99 8.89 SXEBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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