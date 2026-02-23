Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
23.02.2026 09:04:05
Enel erhöht Investitionspläne - Mehr Dividende geplant
ROM (awp international) - Der italienische Energieversorger Enel will zukünftig mehr Geld investieren. Von 2026 bis einschliesslich 2028 sollen 53 Milliarden Euro in die Hand genommen werden, teilte das Unternehmen am Montag in Rom bei einem Kapitalmarkttag mit. Ein grosser Teil des Geldes soll in den Ausbau des Energienetzes fliessen sowie in die Erweiterung des Portfolios mit Windenergie und Batteriespeicher. Zum Vergleich: Für 2025 bis 2027 standen bei Enel bislang 43 Milliarden Euro im Plan. Auch die Gewinnbeteiligung der Aktionäre soll steigen.
Bislang konnten sich die Anteilseigner darauf einstellen, von 2025 bis 2027 eine jährliche Dividende von 0,46 Euro je Aktie zu erhalten. Nun schlägt Enel für 2025 eine Dividende von 0,49 Euro je Aktie vor und von 2026 bis 2028 wollen die Italiener sie jährlich um rund 6 Prozent steigern. Am Vortag hatte Enel zudem bereits den Start eines Aktienrückkaufprogramms über 1 Milliarde Euro bekannt gegeben.
Für 2025 erwartet Enel 0,69 Euro je Aktie. Für das laufende Jahr prognostiziert das Unternehmen zwischen 0,72 und 0,74 Euro./lew/nas/stk
Nachrichten zu Enel S.p.A.
Analysen zu Enel S.p.A.
