Enel Chile SA: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Enel Chile SA gab am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 1.59 CLP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Enel Chile SA 1.44 CLP je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1’104.16 Milliarden CLP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0.53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Enel Chile SA einen Umsatz von 1’098.32 Milliarden CLP eingefahren.

Redaktion finanzen.ch