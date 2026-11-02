Enel Americas SA präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Enel Americas SA hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3.55 CLP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Enel Americas SA ein EPS von 1.92 CLP je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 4’251.13 Milliarden CLP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Enel Americas SA 3’475.25 Milliarden CLP umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch