Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
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30.09.2026 18:00:38
Enel-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten
Analysten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Enel-Aktie abgegeben.
Im September 2026 haben 3 Experten die Enel-Aktie analysiert.
3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Enel mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 9,800 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 1,07 EUR zum aktuellen FSE-Kurs der Enel-Aktie von 8,727 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|9,80 EUR
|12,30
|25.09.2026
|Bernstein Research
|9,80 EUR
|12,30
|23.09.2026
|Bernstein Research
|9,80 EUR
|12,30
|14.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Bernstein Research
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
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● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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