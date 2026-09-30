Enel-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten

Im September 2026 haben 3 Experten die Enel-Aktie analysiert.

3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Enel mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 9,800 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 1,07 EUR zum aktuellen FSE-Kurs der Enel-Aktie von 8,727 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 9,80 EUR 12,30 25.09.2026 Bernstein Research 9,80 EUR 12,30 23.09.2026 Bernstein Research 9,80 EUR 12,30 14.09.2026

Redaktion finanzen.ch