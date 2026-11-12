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|Rückenwind für Enel
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12.11.2026 20:45:00
Enel-Aktie: Energieversorger steigert Ergebnis mit Hilfe seiner Märkte in Spanien und Amerika
Enel hat für die ersten neun Monate des Jahres ein höheres Ergebnis ausgewiesen.
Gleichzeitig stieg das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 4 Prozent auf 17,95 Milliarden Euro. Der bereinigte Umsatz wuchs von 59,70 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum auf 65,02 Milliarden Euro. Das Unternehmen verwies dabei auf einen höheren Ergebnisbeitrag aus dem Verteilnetzgeschäft, insbesondere in Lateinamerika und Spanien.
Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Enel nach eigenen Angaben einen bereinigten Nettogewinn zwischen 7,1 Milliarden und 7,3 Milliarden Euro, ein bereinigtes EBITDA zwischen 23,1 Milliarden und 23,6 Milliarden Euro sowie ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von rund 0,74 Euro.
DJG/DJN/hab
Dow Jones Newswires
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