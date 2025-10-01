|
01.10.2025 18:20:45
Enea Secures SEK 39 Mln 5G Traffic Management Deal With North American Operator
(RTTNews) - ENEA AB (ENEA.ST), Wednesday announced has extended a long-standing partnership with a deeper level of cooperation and a wider scope by signing a strategic agreement with a top North American mobile network operator to deliver its cutting-edge traffic management solution.
The agreement includes the Stratum Network Data Layer for subscriber data management and service personalization, as well as Enea's cloud-native 5G Service Engine, which enhances user experience, speeds up traffic delivery, and reduces network congestion.
Software licenses, professional services, and product support are all covered under the agreement; in the third quarter of 2025, licenses totaling SEK 14 million were recognized. The remaining deliveries will total SEK 39 million over the course of three years.
ENEA.ST closed Wednesday's trading at 74.40 SEK, up 1.50 SEK or 2.06 percent on the Nasdaq Stockholm.
Let’s talk about Börsenjahr 2025 | Börsentag Zürich 2025
Ein besonderes Highlight des Börsentag Zürich 2025 war die grosse Diskussionsrunde mit:
👉 Thomas B. Kovacs (Sparkojote)
👉 Robert Halver (Baader Bank)
👉 Tim Schäfer (Finanzblogger, New York)
👉 Lars Erichsen (Börsencoach & YouTuber)
👉 David Kunz (COO, BX Swiss)
Gemeinsam analysieren sie die Entwicklungen an den Finanzmärkten 2025, teilen Einschätzungen zu aktuellen Trends und geben spannende Einblicke für Anleger.
📌 Themen im Fokus:
🔹Welche Krisen & geopolitischen Risiken beschäftigen die Märkte wirklich?
🔹Wie wirken sich Zölle speziell auf die Schweiz und ihre Exportwirtschaft aus?
🔹Zinspolitik: Unterschiede zwischen USA, Europa und Schweiz.
🔹Aktien vs. Immobilien: Welche Assetklasse lohnt sich 2025 mehr?
🔹Künstliche Intelligenz – Hype oder langfristiger Wachstumstreiber?
🔹Gold vs. Bitcoin: Welches Asset ist der bessere Schutz im Depot?
🔹Inflation, Liquidität und Notenbanken: Warum Sachwerte profitieren.
🔹Blick in die Glaskugel: Wo stehen Aktien & Krypto Ende 2025?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
US-Medikamentendeal treibt an: SMI schlussendlich klar fester -- DAX schliesst deutlich über 24'000-Punkte-Marke -- Nikkei letztlich niedriger - China-Börsen geschlossen
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten zur Wochenmitte klar im Plus. Die US-Börsen ziehen leicht an. Der japanische Leitindex gab zur Wochenmitte nach, die China-Börsen blieben daneben feiertagsbedingt geschlossen.
