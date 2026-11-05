ENEA SA: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ENEA SA lud am 03.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.02 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.41 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7.77 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.07 Milliarden PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.59 Milliarden PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch