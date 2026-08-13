ENEA SA Un stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ENEA SA Un hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.17 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ENEA SA Un ein EPS von 1.76 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.54 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 10.83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.73 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch