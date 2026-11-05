ENEA SA Un öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ENEA SA Un hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.55 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10.59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.62 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1.81 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch