ENEA SA: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ENEA SA hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1.07 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1.65 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13.27 Prozent auf 5.64 Milliarden PLN aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.50 Milliarden PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch