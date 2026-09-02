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02.09.2026 06:37:00
Enduro Metals präsentierte Quartalsergebnisse
Enduro Metals hat am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Enduro Metals hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0.010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion finanzen.ch
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