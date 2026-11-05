Endurance Technologies: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Endurance Technologies hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 19.50 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 16.16 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 47.86 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 35.83 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 18.78 INR sowie einem Umsatz von 44.99 Milliarden INR in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.ch