Endlagergesellschaft: Keine politische Einflussnahme bei Gorleben

BERLIN (Dow Jones)--Bei der Endlagersuche hat die zuständige Bundesgesellschaft eine politische Motivation beim Ausschluss des Salzstocks Gorlebens von der Suche zurückgewiesen. "Es hat zu keiner Zeit den Versuch der politischen Einflussnahme gegeben", erklärte der Ko-Geschäftsführer Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE), Steffen Kanitz, anlässlich der Vorstellung des Zwischenberichts Teilgebiete in Berlin. Die Entscheidung werde ausschliesslich auf wissenschaftlicher Grundlage getroffen.

Die Gesellschaft hatte in einem ersten Schritt 181 Gebiete in Deutschland ermittelt, die die gesetzlichen Mindestanforderungen erfüllten. Unter diesen Gebieten war Gorleben noch enthalten. Im zweiten Schritt war die Gemeinde im niedersächsischen Landkreis Lüchow-Dannenberg dann aber wegen der geologischen Kriterien ausgeschieden. Gründe seien ein mangelhaftes Rückhaltevermögen des Salzstocks, die hydrologischen Bedingungen, aber auch das nicht intakte Deckgebirge. Andere Tonformationen in der Nähe Gorlebens sind aber unter den insgesamt 90 Teilgebieten, die für die weitere Erkundung infrage kommen.

September 28, 2020 04:43 ET (08:43 GMT)