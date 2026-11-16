ENDI: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ENDI hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 0.23 USD gegenüber 0.030 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ENDI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9.17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 5.7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch