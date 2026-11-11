Endeavour Silver: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Endeavour Silver lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.13 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.190 CAD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Endeavour Silver 234.5 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24.04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 189.1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch