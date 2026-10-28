Endeavor Bancorp Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Endeavor Bancorp Registered hat am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.450 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.2 Millionen USD – ein Plus von 5.33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Endeavor Bancorp Registered 12.6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch