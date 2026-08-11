Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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11.08.2026 08:51:00
Ende 2027: Airbus konkretisiert A350F-Erstauslieferung
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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
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