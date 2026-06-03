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03.06.2026 07:02:25

End of share buyback programme 2024–2026 and start of new programme

Geberit
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Geberit AG / Key word(s): Share Buyback
End of share buyback programme 2024–2026 and start of new programme

03-Jun-2026 / 07:02 CET/CEST
Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Geberit AG has concluded its share buyback programme 2024–2026 ahead of schedule. In addition, a new share buyback programme is being launched almost immediately.

Read more on: www.geberit.com/mediarelease. Please visit our website www.geberit.com/share-buyback-programme for additional information. 

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2338378  03-Jun-2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück

Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.

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