Encourage Technologies stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Encourage Technologies hat am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.51 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Encourage Technologies ein EPS von 2.62 JPY je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 607.6 Millionen JPY, gegenüber 632.8 Millionen JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3.99 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch