Encourage Technologies legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Encourage Technologies hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 9.65 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 11.89 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5.93 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 615.8 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 654.6 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch