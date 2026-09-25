EncounterCare Solutions präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

EncounterCare Solutions hat am 23.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -0.02 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.010 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0.3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7.14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.3 Millionen USD in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0.060 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0.040 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1.29 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5.84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1.37 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch